Haikui tájfun: hídról zuhant a folyóba egy tűzoltóautó, öt tűzoltót még keresnek

Az állami tévé híradása szerint Fucsou nagyváros közelében egy tűzoltóautó nyolc emberrel a fedélzetén egy folyóba zuhant. Három embert kimentettek, de a hatóságok szerint öt embert még mindig keresnek, a mentés folyamatban van.

– jelentette a Hszinhua (Xinhua) állami hírügynökség.

