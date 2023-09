Nincs többé családi piknik a Vajdaságban: bandákba verődve próbálják áttörni a migránsok a magyar határt

Továbbra is tömegesen érkeznek az illegális bevándorlók a vajdasági Zomborba, ahol már csaknem minden közterületet elfoglalnak. A helyiek szinte teljesen kiszorultak például a kirándulóhelyekről. A migránsok jellemzően nagyobb csoportokba verődve indulnak a szerb-magyar határhoz, hogy Nyugat-Európa felé vegyék az irányt. Augusztus végéig több mint 100 ezer illegális határátlépési kísérlet történt Magyarország déli határain.

Teljesen birtokukba vették a migránsok a nyugat-bácskai Zombor egykori kirándulóhelyét. A fűben heverésznek és az éjszakákat is itt töltik, sokan még a délelőtti órákban is hálózsákokban alszanak a földön. Vannak, akik a szabadtéri edzőpálya szerein szárítják a ruháikat, mások a játszóteret is elfoglalták, a hintákban üldögélve múlatják az időt.

A csoportokba tömörült migránsok a továbbjutás lehetőségeit egyeztetik, többségük a magyar–szerb határon akar illegálisan átjutni.

„Szíriából indultunk el, Törökországon, Bulgárián keresztül. Szerbia után Magyarország jön. Németország a cél” – mondta az egyik migráns az M1 stábjának. Más bevándorlók a szerb rendőrségre panaszkodnak, elmondásuk szerint ugyanis a rendszeres migránsbegyűjtő akciók megnehezítik a dolgukat.

„Mindannyian Németországba akarunk eljutni, de sűrűn jönnek ide a rendőrök. Visszavisznek minket a presevói táborba, ahonnan újból vissza kell jutnunk ide. Ez gond nekünk, mert az útért a taxisok 300–500 eurós tarifát kérnek” – panaszkodott egy magát szírnek valló migráns.

A nyugat-bácskai település továbbra is rendkívül népszerű az illegális bevándorlók körében, ahonnan a magyar–szerb határ közelébe veszik az útirányt. A legtöbben Szíriából, Afganisztánból és Marokkóból érkeznek.

Elszántak, és akár többször is képesek megismételni illegális határátlépési kísérleteiket. Ebben az évben augusztus 27-éig több mint 100 ezer illegális határátlépés történt Magyarország déli határain.

A szerb–magyar határszakaszon általában a téli hónapok előtt a legintenzívebb a forgalom – mondta Tárik Meszár, a Migrációkutató Intézet kutatója az M1-en

„Általában ez az augusztus, szeptember, október időszak. Ha a tavalyi, tavaly előtti időszakot nézzük, akkor szintén ez volt tapasztalható, amikor többször ott jártunk a déli határon, átmentünk Szerbiába, akkor nagyon sokan voltak ebben az időszakban a vajdasági településeken. Viszont télen valószínűleg meg fog csappanni egy kicsit a forgalom. Viszont most nagyon sokan vannak, és ezek a napi ezres érkezésszámok nagyon gyakoriak, tehát minden nap több mint ezren érkeznek, próbálnak meg érkezni, de ugye a magyar határőrök, határvédelmi egységek blokkolják ezeket a próbálkozásokat” – fogalmazott a kutató.

Tárik Meszár hozzátette: napjainkban

a migránsok gyakran azzal a módszerrel kísérleteznek, hogy egyszerre, nagy számú csoportban próbálnak átjutni a határt lezáró kerítésen.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: illegális migránsok a vajdasági Szabadkán.