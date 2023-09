Netanjahu kitoloncolná az egymással verekedő, a rendőröket kövekkel dobáló migránsokat

Az erőszakos eritreai tüntetők azonnali kitoloncolását sürgette Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő. Netanjahu azt mondta, hogy az afrikai menedékkérők átlépték a vörös vonalat, amikor több százan összeverekedtek, majd kövekkel dobálták meg a rendőröket szombaton Tel-Avivban. Hasonló zavargások voltak Svájcban és Norvégiában is.

Csendesek voltak az utcák vasárnap Tel-Avivban, már csak a betört kirakatok és az üvegtörmelék emlékeztetett az eritreai menedékkérők és a rendőrség összecsapásaira. A helyiek szerint előző nap háborús övezetté változott a belváros. „A biztonsági kamerákat néztük, és nem hittünk a szemünknek, egy nagy katasztrófát láttunk” – mondta egy étteremtulajdonos.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta: az erőszakos tüntetésekben résztvevő eritreai migránsokat azonnal ki kell toloncolni.

„Súlyos gondok vannak az illegális bevándorlókkal Tel-Aviv déli részén, és más helyeken, de tegnap átléptek egy vörös vonalat. Ez olyan lázadás, tomboló vérontás és vadság volt, ami elfogadhatatlan. Mielőbbi gyógyulást kívánok azoknak a rendőröknek, akik megsérültek a rendteremtés során. Kemény intézkedéseket tervezünk a zavargás résztvevőivel szemben, beleértve az azonnali kitoloncolást” – mondta Netanjahu.

A miniszterelnök hozzátette: akik kijelentik, hogy támogatják az eritreai rezsimet, azok biztosan nem kaphatnak menekültstátuszt.

Több száz eritreai menedékkérő tüntető csapott össze az izraeli rendőrséggel az eritreai nagykövetség előtt szombaton Tel-Avivban.

A hatóságok villanógránátokat vetettek be a randalírozókkal szemben, akik kövekkel dobálták meg az egyenruhásokat.

Az utcai harcok a kelet-afrikai ország kormányának hívei és a rezsim ellenzői között törtek ki, az eritreai nagykövetség ugyanis az ország függetlenségének 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényt. „Egy diktátor miatt menekültünk el az országból, és most meg akarják ünnepelni. Nem értem, hogy az izraeli rendőrség miért engedélyezte a rendezvényt” – elégedetlenkedett az egyik bevándorló.

Az eritreai migránsok egymással is összecsaptak, az erőszak a környező utcákra is kiterjedt. A káosz órákon át tartott,

a dühödt tüntetők üzletek kirakatait törték be, és több rendőrautót is megrongáltak. A hatóságok a levegőbe leadott lövésekkel próbálták feloszlatni a megvadult tömeget.

A rendőrség szerint az eritreai kormány támogatói és ellenzői külön-külön engedélyt kaptak a szombati rendezvényeikre, azzal a feltétellel, hogy távol maradnak egymástól.

„Egyik fél sem tartotta be a megállapodást, már kora reggel óta érkeztek ide azzal a szándékkal, hogy szabotálják a rendezvényt” – fogalmazott Tel-Aviv rendőrparancsnoka, Chaim Bublil. Az incidensben mintegy 170-en megsérültek, köztük harminc rendőr is.

Néhány sérült állapota kritikus, legkevesebb négy embert lőtt sebbel szállítottak kórházba. A rendőrség közlése szerint a rohamrendőrök féltették az életüket, ezért használták a fegyverüket. Vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy éles lövés alkalmazása jogszerű volt-e.

Becslések szerint Izraelben körülbelül 18 ezer eritreai menedékkérő tartózkodik, többségük évekkel ezelőtt illegálisan érkezett az országba az egyiptomi Sínai-félszigeten átkelve.

Elmondásuk szerint „Afrika Észak-Koreájából” menekültek el, ahol veszélyben forgott az életük.

Az izraeli kormányfő a szombati zavargások után arra utasította minisztereit, dolgozzanak ki naprakész tervet, amelynek alapján az összes többi, főleg afrikai illegális bevándorlót is ki lehetne utasítani Izraelből.

Szombaton zavargások törtek ki az eritreai kormány támogatói és ellenzői között Svájcban és Norvégiában is. Bergenben az eritreai bevándorlók üvegekkel, vascsövekkel és kövekkel támadtak egymásra, a rendőröket is megdobálták. Az incidensben legalább százan vettek részt, és többen megsérültek. A norvég hatóságok könnygázt vetettek be a tömeg feloszlatására.