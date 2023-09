Rekordszámban érkeznek a migránsok Európába – fogytán a mediterrán államok védelmi kerete és a lakosság türelme

Sorra jelentik be az európai országok az idei illegális bevándorlási adataikat. Olaszországban minden korábbi rekordot megdöntött a tengeren érkező migránsok száma. Az év eleje óta több mint 113 ezren kötöttek ki az olasz partoknál, ami már most több, mint tavaly az egész évben. Görögország is óriási migrációs nyomásról számolt be, Cipruson pedig egyre súlyosabb a társadalmi feszültség: rendbontásokat jelentettek Limasszolban, két héten belül immár másodszor.

Illegális bevándorlók érkeznek a görögországi Leszbosz szigetére. A legtöbb migráns Ázsiából, a Közel-Keletről és Afrikából indul útnak Európába, az embercsempész-hálózatok hathatós segítségével. Kapcsolódó tartalom Luxusjachtot használó embercsempészeket vettek őrizetbe Görögországban Az elmúlt három nap alatt több mint háromszáz migránst vett őrizetbe a görög parti őrség az Égei-tengeren és a Jón-tengeren. A veszélyes utat szinte mindig könnyű fa- vagy gumicsónakokon teszik meg. Eddig nem volt rá példa, hogy luxuskörülmények között utazzanak a bevándorlók. Két napja azonban 51 migránst jachton szállítottak át az emberkereskedők Törökországból Mükonosz szigetére. A görög parti őrség őrizetbe vette, majd kihallgatta a hajón utazókat, ők mondták el, hogy egy, az amerikai Delaware állam lobogója alatt közlekedő jachttal érkeztek. A hajóra egy másik kikötőben találtak rá a görög hatóságok, és azonnal lefoglalták azt. Három férfit is őrizetbe vettek, akiket a migránsok emberkereskedőként azonosítottak. A nyolcadik éve tartó folyamatos migránsáradatot egyre nehezebben viselik el az érintett országok költségvetése, és a lakosság türelme is fogytán van, megszaporodtak az illegális bevándorlók elleni tiltakozások. Pénteken a ciprusi Limasszolban torkollott súlyos rendbontásba egy megmozdulás, két héten belül másodszor randalíroztak migránsellenes csoportok. Több mint háromszáz álarcos tüntető üzleteket dúlt fel, Molotov-koktélokat és köveket dobált, kukákat, autókat gyújtott fel. Kifejezetten bevándorlók, főleg szíriaiak által fenntartott boltokat támadtak meg és gyújtottak fel. A rendőrség könnygázt vetett be, és 13 embert őrizetbe vett. A dulakodásban öten megsérültek. „Az ország elnökeként szégyellem, amit tegnap este láttam, és remélem, a felelősök is szégyellik magukat. Ennek semmi köze a bevándorlási kérdéshez. Egyáltalán nem a bevándorlás a probléma. Így nem védhetjük meg polgárainkat, és az országba érkező turistákat” – mondta Nikosz Hrisztulidisz ciprusi elnök. Kapcsolódó tartalom Rendbontásba torkollott egy bevándorlók elleni tüntetés Cipruson A tiltakozók üzleteket dúltak fel, Molotov-koktélokat és köveket dobáltak, kukákat gyújtottak fel. Hasonló rendbontások voltak már a múlt hét végén is Hloraka településen, ahol különösen nagy a feszültség a helyiek és az ott élő migránsok között. A társadalmi feszültség azonban már nem csak Cipruson érezhető, habár a szigetországban talán a legsúlyosabb a helyzet, mára a ciprusi lakosság hat százalékát teszik ki az illegális bevándorlók. Olaszország évek óta nem tapasztalt migrációs nyomásnak van kitéve, mindenekelőtt az afrikai Száhel-térségben történt események, az egymást követő katonai puccsok következtében, ami jelentősen megemelte az országba érkező illegális migránsok számát. A római kormány egyre nehezebben tudja finanszírozni az ellátásukat. Kapcsolódó tartalom Kiszámolták, mennyibe kerül a migránsok ellátása Olaszországban A partraszállás után a bevándorlók fehérneműt, tisztasági csomagot, szükség szerint ruhát, cipőt kapnak, valamint szállást és élelmiszert biztosítanak számukra. Görögország emellett attól is tart, hogy az elégedetlen és frusztrált bevándorlók gyakran hatalmas károkat is okoznak. A pusztító erdőtüzek kapcsán Kiriakosz Micotakisz miniszterelnök a héten leszögezte, hogy a tüzek zömét gyújtogatások okozzák. Hozzátette: az évroszi tüzek szinte biztos, hogy az illegális migránsok által használt útvonalak mentén keletkeztek. Kiemelt képen: Az olasz parti őrség hajói Európába igyekvő illegális bevándorlókat mentenek ki egy bárkáról a Földközi-tengeren, az olaszországi Lampedusa-sziget partjai előtt 2022. január 24-én. Az olasz hatóságok hajói 280 migránst vettek a fedélzetükre. (Fotó: MTI/AP/Pau de la Calle)