Két napig feküdt a földön magatehetetlenül, csak a véletlen műve, hogy rátaláltak

A véletlennek köszönhetően egy idős ember életét mentette meg egy indianai házaspár, akik minden házba becsengettek a környékükön, miután egy elkóborolt kölyökkutyát találtak szombat délután.

Couple searching for lost dog’s owner finds man helplessly on ground for 2 days https://t.co/2PXVPX8CNt pic.twitter.com/pOCYEFwkyx

