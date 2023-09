Ausztrál jégtörő indult a megbetegedett kutatóért az Antarktiszra

Több helikopterrel a fedélzetén az RSV Nuyina jégtörő a héten hajózott ki a dél-ausztráliai Tasmániából, és jelenleg is a 3443 kilométerre délre fekvő Casey antarktiszi bázis felé tart. A kutató és szállító hajó (RSV) legnagyobb sebessége óránként 30 kilométer jégmentes vizeken.

A megbetegedett kutató „pontos orvosi diagnózisra és szakorvosi ellátásra szorul Ausztráliában krónikus betegsége miatt” – fogalmazott közleményében az Antarktisz Program szóvivője, nem közölve sem a beteg nevét, sem a betegséggel kapcsolatos további információkat.

A Casey kutatóállomás egyike annak a három bázisnak, amely Ausztráliához tartozik az Antarktiszon. Nyaranta 160 kutatónak ad munkát, de télen csak 20 kutatót foglalkoztat.

An Australian icebreaker was sailing to Antarctica on Sunday in a rescue mission to evacuate a researcher with a “developing medical condition” from a remote station https://t.co/2FyCZwFMox

— TRT World (@trtworld) September 3, 2023