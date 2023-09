Ukrán diadalt emleget Kijev és Washington, Putyin integrálná a megszállt területeket

Folyamatosan érkeznek az újabb és újabb, többségében egymásnak ellentmondó hírek az ukrán frontról. A kijevi védelmi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az ukrán hadsereg áttörte az orosz harcállások első vonalát Zaporizzsja megyében. Az orosz védelmi tárca ezzel szemben azt állítja: egy hét alatt 44 alkalommal támadtak vonalaikra az ukránok, de mind a 44-szer kudarcot vallottak. Vlagyimir Putyin orosz elnök ezalatt bejelentette: 7000 milliárd forintnak megfelelő forrásokat biztosítanak a megszállt területek fejlesztésére.

Autók égtek ki és több lakás megrongálódott pénteken Donyeck városában, miután rakéták csapódtak be lakott területeken. A szakadár orosz hatóságok közlése szerint az ukrán támadásban több mint 170 rakéta, köztük kazettás bombák robbantak az ellenőrzésük alatt tartott területeken. A közlemény szerint kilencen megsérültek és egy hatéves gyermek életét vesztette.

Kitört ablakú társasházak és teljesen kiégett autók láthatók az út mentén az orosz megszállás alatt tartott Donyeckben. A szakadár hatóságok szerint ukrán légicsapás érte pénteken a várost:

60 darab 155 milliméteres kaliberű rakéta, három kazettás rakéta és 25 különböző robbanótöltet csapódott be a megszállt területeken az iskolakezdés napján.

A megszálló hatóságok közlése szerint kilenc ember megsérült, s egy hatéves kisfiú életét vesztette.

„Az ablakok kitörtek, a tető megrongálódott, az ajtók is berobbantak, még az épületen belül is, a gázvezetékek is megrepedtek. Mindenki nagyon megijedt, főleg a gyerekek” – idézte fel Anzsela Agejeva.

Az ukrán hatóságok pedig szombat hajnalban arról számoltak be, hogy

Donyeck megye ukrán oldalán orosz rakéták robbantak: egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek.

Jelentős sikerekről adott számot ezalatt az ukrán hadsereg. Egyetlen nap alatt 45 összecsapásra került sor, az ukrán légierő 11 légicsapást hajtott végre orosz lőszerraktárak és légvédelmi rakétarendszerek ellen. A kijevi védelmi miniszter-helyettes kijelentette: áttörték az orosz harcállások első vonalát Zaporizzsja megyében.

„Már el is értük a második vonalat. Itt már más a helyzet, az ellenség nagyon mélyen beásta magát. Aláaknázták a területet és erős állásokat alakítottak ki”– mondta Hanna Maliar, ukrán védelmi miniszter-helyettes.

Az USA elégedett

Az Egyesült Államok is elégedettségének adott hangot. A Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője arról beszélt: tudomásuk szerint az ukrán csapatoknak már a második orosz védelmi vonal ellen is sikerült eredményeket felmutatniuk Zaporizzsjában.

A több mint 500 kilométerre északra fekvő Harkivban is az ukránok diadaláról szólnak a hírek: a határőrség elpusztított egy még épülő, orosz harcállást.

Merőben más képet mutat azonban az orosz narratíva. A védelmi minisztérium szóvivője szerint minden ukrán támadást visszavertek Zaporizzsjában és Donyeckben.

„Az elmúlt egy hét rendkívül feszült volt a déli frontvonalon. Az ukrán haderő 44 eredménytelen támadást indított Zaporizzsjában”– mondta Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője, majd hozzátette: a Harkiv megyei Kupjanszknál több ukrán harcállást elfoglaltak csapataik.

Ezalatt az orosz vezetés a már megszállt területek további gazdasági-társadalmi integrációját tervezgeti.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette: 7000 milliárd forintnak megfelelő összeget különítenek el a négy elcsatolt megye fejlesztésére.

„Közel kétezer milliárd rubelt biztosítunk a központi költségvetésből a négy megye számára. Ez már egy valamire való összeg. Számos fejlesztési programmal kalkulálunk többek között az oktatásban, az egészségügyben és az infrastruktúrában, hogy az orosz átlagra emeljük őket” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Máshogy képzelik el azonban a jövőt Kijevben. Volodimir Zelenszkij elismételte:

csak akkor lehet béke Európában, ha minden megszállt területről kivonulnak az oroszok.

Az ukrán államfő egy nemzetközi üzleti fórumon beszélt a háborúról és kijelentette: az oroszok által elcsatolt területeken megszűnt a civilizáció, a gazdaság bezárult a külvilág előtt, nem létesülnek új munkahelyek, és megbénult a turizmus.

Kiemelt kép: Vállról indítható, Stinger típusú légelhárító rakétavetőt használ egy ukrán légvédelmi alakulat tagja Donyeck megyében. Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk