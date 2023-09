Azt hitte, megütötte a főnyereményt, mikor meglátta, mi lapul a parkolóban hagyott táskában

Lopással vádolnak egy connecticuti férfit, aki egy bank parkolójában több mint 1,7 millió forintnak megfelelő összeget talált egy sporttáskában, de nem adta le a rendőrségen, hanem hazavitte.

Man Charged With Larceny Months After He Found $5,000 Outside of Connecticut Bank https://t.co/rJkQahbyeN

— People (@people) August 31, 2023