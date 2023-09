Lerobbant teherautóból lopták ki a narancsot az éhes elefántok

Narancsokat loptak az elefántok egy lerobbant teherautóból Limpopo tartományban, amíg a sofőrök próbálták megszerelni az elromlott járművet.

FORBIDDEN FRUIT: Opportunistic elephants help themselves to a feast of oranges being transported by a truck that broke down in South Africa. https://t.co/H26TVoEFng pic.twitter.com/RRr0lcbbSV

— ABC News (@ABC) August 31, 2023