Jetskizés közben tévedtek algériai vizekre, a parti őrség lelőtte őket

A Le360 című marokkói hírportál azt közölte, Bilal Kissit és Abdelali Mechouert kedden este lőtték le az algériai tengeri zónán belül, Marokkónak a turisták körében népszerű Szaidija városától nem messze.

A két férfivel volt Kissi testvére, Mohamed, akire a marokkói parti őrség talált rá. Mohamed Kissi a sajtónak azt mondta, a társaság eltévedt a nyílt tengeren, vízirobogóik üzemanyaga pedig kifogyott.

A parti őrség emellett letartóztatott egy harmadik, ugyancsak kettős állampolgárságú férfit, Smail Snabét, akit szerdán az algériai hatóságok ki is hallgattak – tette hozzá egybehangzó hírforrásokra hivatkozva a hírportál.

Two young French-Moroccans were shot dead by #Algeria‘s border guards when they were lost at sea aboard their jet-ski, near the northeastern coastal city of #Saïdia, in the #Algerian maritime area bordering #Morocco‘s coast https://t.co/dXKGjig8zi

— Middle East Online (@MeoNews) August 31, 2023