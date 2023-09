Bemutatták a leleplező felvételt: rábukkanhattak a Loch Ness-i szörnyre

A skót-felföldi Loch Ness misztikus lényének felkutatására pár napja rendezett nagyszabású keresőexpedíció úgy tűnik, sikeresnek bizonyult. Három önkéntes ugyanis úgy véli, sikerült megpillantania a víz mélyén rejtőző legendás szörnyet.

https://t.co/ZHmvkxzDff Is this the most convincing Loch Ness Monster proof yet? Nessie hunter shares photos of creature in 'most exciting ever' sighting – as large animal is also seen on 'thermal image' cam https://t.co/bP2oBIAIkM

Egyikük egy angolnaszerű lény sziluettjére lett figyelmes, amint a tó felszíne felé közelít, de mielőtt felbukkant volna, nyomtalanul eltűnt a víz alatt.

Egy másik, 58 éves férfi beszámolója szerint egy pillanatra a lényt látta kiemelkedni a vízből, de mire a fényképezőgépéhez kapott volna, eltűnt.

A harmadik észlelést egy filmes stáb jelentette, akik hőkamerás drónjuk segítségével kutattak a szörny után. A felderítőeszköz egy alkalommal egészen közel a parthoz szokatlan hőnyomot észlelt,

Az elszánt szörnyvadászok számára azonban ez nem elég. Többen tovább egyesítik erőiket, hogy végre teljes egészében megpillanthassák a világ egyik legmisztikusabb teremtményét, melynek létezéséről először évtizedekkel ezelőtt számoltak be.

VIDEO: The biggest search for the Loch Ness Monster in five decades took place over the weekend in the Scottish Highlands as researchers and monster hunters from across the globe met to track down the elusive Nessie. pic.twitter.com/7snHM5avdZ

— AFP News Agency (@AFP) August 30, 2023