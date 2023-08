Orkánerejű széllökésekkel közeledik Kína felé a Saola tájfun

A meteorológiai szolgálat közlése szerint a vihar jelenleg a kínai partoktól mintegy 300 kilométer távolságban tombol. A trópusi ciklon a Dél-kínai-tenger érintésével északnyugatról éri majd el a délkeleten fekvő Kuangtung tartományt. Mire a tájfun eléri a partot, az előrejelzések szerint jelentősen veszíthet az erejéből, de pénteken így is nagy mennyiségű – 100-220 milliméter – csapadékra lehet számítani.

A Saola pénteken napközben és éjszaka földcsuszamlásokat okozhat, Kuantung tartománytól egészen Hong Kongig – hívta fel a figyelmet a meteorológiai szolgálat közleményében, amelyben megjegyzik, hogy a Saola lehet a Kuangtung tartományt 1949 óta sújtó tájfunok közül az egyik legerősebb.

CAT-5 TC #Saola with winds of around 155 mph is making its way into the #Guandong Province, #China.

•It will bring extremely heavy rains along with strong winds.

•#HongKong will be affected with the main concern of some heavy rains.

•Ocean waters to turn very rough. pic.twitter.com/ZnQLQ3fKD3

— WildWx (@wx_wild) August 31, 2023