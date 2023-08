Kigyulladt egy többemeletes épület, sokan meghaltak

A legfrissebb információk szerint 52-ten vesztették életüket a szerencsétlenségben, és 43-an megsérültek. Az áldozatok között legalább egy gyermek is van.

A túlélők utáni kutatás még nem fejeződött be, így az áldozatok száma tovább emelkedhet – mondta el Robert Mulaudzi, a mentőszolgálatok szóvivője.

A tisztségviselő hozzátette: az épületben hajléktalanok laktak hivatalos bérleti szerződés nélkül. Szemtanúk szerint akár kétszázan is élhettek a házban.

Az ötemeletes épület az éjszaka folyamán kapott lángra, egyelőre nem tudni, hogy miért. A hatóságok szerint a tüzet nagyrészt eloltották.

What a heartbreaking morning for South Africa… At this moment, it’s confirmed that at least 55 people have died from a fire at a building in Johannesburg CBD .

It’s is reported that children are looking for their parents and loved ones 💔 pic.twitter.com/1fq3NWk97U

— Women For Change (@womenforchange5) August 31, 2023