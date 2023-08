Európa legnagyobb fegyvergyártójával tárgyalt Zelenszkij

Európa legnagyobb fegyvergyártó vállalatának igazgatója járt az ukrán elnöknél, akivel nagyszabású fegyverszállítási megállapodást írt alá Volodimir Zelenszkij. Ezeknek a fegyvereknek az árát minden bizonnyal a nyugat, vagyis Európa és Amerika állja majd. Közben folytatódik a drónháború, egy nap alatt negyven összecsapást jelentettek.

Az ukrán elnöki irodában fogadta Volodimir Zelenszkij Európa legnagyobb fegyvergyártó vállalatának, a brit BAE Systems-nek a vezetőit. Ünnepélyes keretek között írták alá az újabb, nagyszabású szerződést: a hadiipari óriás nemcsak újabb fegyverek szállítását, de szervizelésüket is vállalta.

Az elnöki hivatal közleményében jelezte: a vállalat két tüzérségi fegyverét és egy gyalogsági harci járművét már eddig is használták.

A most megkötött szerződés azonban az együttműködés teljesen új dimenzióit nyitja meg előttük – miközben az ukrán haderő jelenleg is széles körben alkalmazza a nyugati fegyvereket a szárazföldi és a légi műveletek során is.

Ujjongásban törtek ki az ukrán katonák, miután sikerült egy drónnal elpusztítaniuk egy orosz katonai teherautót. A háború eddigi legnagyobb dróntámadását indította Ukrajna szerda hajnalban.

Az ukrán hadsereg különleges erői által közzétett felvételek szerint először két robbanótöltetet helyeznek a kisrepülő belsejébe, majd pusztító útjára indítják. Ezúttal nem csak az ukrán területeket, de hat oroszországi megyét is célba vettek, valamint a fővárost, Moszkvát is. Ukrán források szerint a drónok négy orosz katonai repülőt semmisítettek meg az oroszországi Pszkovban. Az orosz védelmi erők közlése szerint közben ukrán rakéták vették célba a Krímet is, ám sikerült mindet hatástalanítani.

Az orosz ellentámadás sem maradt el. Hónapok óta a legsúlyosabb légicsapás érte Kijevet. Két ember életét vesztette, két sérültet kórházban ápolnak.

A fronton is lecsaptak az orosz drónok. Egy cseh televíziócsatorna épp Donyeckben forgatott, amikor drónok repültek el felettük, és az egyik célba vette őket, de végül sikerült elmenekülniük.

A technológia azonban mindkét táborban óriási pusztításokat okoz, a kisméretű repülőket ugyanis a legfejlettebb radarrendszerek is rendkívül nehezen azonosítják.

Egy radarokat gyártó üzembe látogatott szerdán Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Felszólította az állami vállalatot, hogy növelje termelési kapacitását.

„A különleges katonai műveletben a legfontosabb szerepet az ellenütegek játszák. Katonáinknak óriási szüksége van minden olyan eszközre, amivel ellentámadásokat tudnak indítani. Ehhez van szükség ezekre a radarokra” – mondta az orosz védelmi miniszter.

Ezalatt megújult erővel lendült harcba a gyalogság a délkelet-ukrajnai fronton. Egyetlen nap alatt negyven szárazföldi összecsapásra került sor.

Az orosz védelmi minisztérium által közzétett felvételeken állítólag az látható, amikor aknavetős egységeik elpusztították az ukránok egyik fontos harcállását a donyecki Kramatorszknál.

Ukrán közlés szerint azonban a védők is jelentős sikereket értek el szerdán. A hadvezetés szerint sikerült előre nyomulniuk és erős harcállásokat kialakítaniuk a zaporizzsjai Melitopolnál.

A dróntámadások csütörtökön is folytatódtak: ukrán közlések szerint sikerült elpusztítaniuk egy orosz parancsnokságot Bahmutnál. A moszkvai polgármester pedig jelezte: az orosz fővárost is újabb támadás érte, ám a légvédelemnek sikerült a drónt hatástalanítania.

