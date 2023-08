Kötelezővé tenné a német nyelvtanfolyamokat a migránsoknak Ausztria, 70 százalékuk azonban írástudatlan

A német nyelvtanfolyamok kötelezővé tételén gondolkodik Ausztria a bevándorlók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése érdekében. A tanfolyamot minden migráns számára előírnák, sőt, ehhez kötnék a különböző szociális támogatásokat is. Az integrációt nehezítheti, hogy a menedékkérők 70 százaléka írástudatlan.

„A probléma többrétű, gyakorlatilag nem is csak ez a nyelvtanfolyam a kérdéses, hiszen a 2022-ben Ausztriában megjelent menedékkérőknek a jelentős része a saját nyelvén sem tud sem írni, sem olvasni. Ez azt jelenti, hogy a menedékkérők egy nagyon nagy százaléka teljesen analfabéta. 2022-ben a felmérések szerint egyébként tízből hét menedékkérő volt teljesen írástudatlan a saját nyelvén is. A legmagasabb a szírek aránya: közöttük 2022-ben a 78% minősült analfabétának” – számolt be róla az M1 helyszíni tudósítója.

