A britek megrángatták a sárkány bajszát – „Független országnak” nevezte Tajvant a külügyi bizottság egy jelentése

A jelentést készítő külügyi bizottság elnöke szerint ez üzenetként szolgál az autokratikus rezsimek számára világszerte, hogy a szuverenitást nem lehet erőszakkal vagy kényszerrel elérni.

Tabudöntögető módon járt el a brit parlament, ugyanis „független országként” említette Tajvant egy hivatalos dokumentumban, épp akkor, amikor James Cleverly külügyminiszter személyében öt év után magas rangú brit politikus látogatott Kínába – írja a Politico.

A brüsszeli lap arról ír, hogy a megfogalmazás az alsóház külügyi bizottságának szerdán közzétett jelentésébe került be, és a kínaiak valószínűleg nem fogják válasz nélkül hagyni a lépést. Nos, a válasz már meg is érkezett. Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője a parlamenti jelentéssel összefüggésben kifejtette, hogy az abban foglalt állítások nem felelnek meg a valóságnak. Kiemelte, hogy „a jelentés, amely Tajvan függetlenségéről szól, ellentmond a tényeknek.”

A nyilatkozó egyben felszólította a brit parlamentet, tartsa tiszteletben az „egy Kína” elvét és a nemzetközi kapcsolatok alapvető jogi normáit. Arra is felhívta London figyelmét, tartsa tiszteletben Kína őshonos érdekeit, és ne küldjön hamis jeleket a Tajvan „függetlenségét” támogató szeparatista erőknek.

De miről is volt szó? Peking régóta tagadja Tajvan államiságát, és ragaszkodik ahhoz, hogy az önigazgatással rendelkező sziget a saját területének részét képezi. A Politico emlékeztet, a világon mindössze 13 ország ismeri el Tajvan függetlenségét.

„Tajvan már független ország, Kínai Köztársaság néven. A sziget rendelkezik az államiság minden feltételével, beleértve az állandó lakosságot, a meghatározott területet, a kormányt és a más államokkal való kapcsolatfelvétel képességét – csak a nagyobb nemzetközi elismerés hiányzik”

– áll a külügyi bizottság jelentésében. A jelentés készítői azt is megjegyzik, hogy az Egyesült Királyság szorosabb kapcsolatot is ápolhatna Tajvannal, „ha nem lenne túlságosan óvatos”. Illetve, hogy a briteknek segíteniük kellene Tajvant az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerséghez (CPTPP) való csatlakozásban is.

A bizottság elnöke, a konzervatív párti Alicia Kearns kijelentette, ez az első alkalom, hogy egy brit parlamenti jelentés ilyen nyilatkozatot tesz. „Tudomásul vesszük Kína álláspontját, de mi (a külügyi bizottság) nem fogadjuk el azt. A külügyminiszternek határozottan és egyértelműen kell kiállnia Tajvan mellett, és világossá kell tegye, fenntartjuk: Tajvannak joga van az önrendelkezéshez” – szögezte le Kearns, aki hozzátette, ez az elkötelezettség nem csak a brit értékekhez igazodik, hanem egyszersmind

üzenetként szolgál az autokratikus rezsimek számára világszerte, hogy „a szuverenitást nem lehet erőszakkal vagy kényszerrel elérni”.

Kiemelt kép: Katonai helikopterek óriási tajvani zászlókat visznek Tajpejben. (Fotó: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images)