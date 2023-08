Össztűz zúdult Ferenc pápára az orosz fiataloknak szóló üzenete miatt

Össztűz alá került Ferenc pápa, miután arra biztatta az orosz fiatalokat, hogy ne mondjanak le „örökségükről”, mint a „nagy, felvilágosult orosz birodalom” örökösei.

Soha ne adjátok fel ezt, az elődeitek hagyatékát, ugyanis ti a nagy Oroszország örökösei vagytok, ebben a szemléletben járjatok utatokon! – idézte a Politico alapján a Magyar Nemzet a Szentatya szavait, aki a katolikus fiatalok pénteki szentpétervári összoroszországi találkozóján közölte virtuális üzentét.

Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karán 2023. április 30-án. Az egyházfő háromnapos magyarországi apostoli látogatásának utolsó programján az egyetemi és kulturális élet képviselőivel találkozott (MTI/Kovács Tamás)

Beszédében a pápa kitért I. Péter és II. Katalin egykori orosz uralkodókra is, akik az Orosz Birodalom felvirágzásában és az európai hódítások kiterjesztésében kulcsszerepet játszottak, de az orosz imperializmus szimbólumaként is ismertek.

„Önök a nagy Oroszország örökösei: a szentek, a királyok, Nagy Péter és II. Katalin nagy Oroszországának leszármazottjai, egy nagy és felvilágosult orosz birodalomnak, kultúrának és emberségnek az örökösei”

– fogalmazott Ferenc pápa.

A szentatya kijelentései az interneten kritikus kommenteket kaptak, sokan azért bírálták a pápát, hogy Oroszország imperialista múltját dicséri, amikor a Kreml háborút indított Ukrajnában. A bírálók azonban elsiklottak Ferenc pápa azon kijelentései fölött, amikor a fiataloknak azt üzente, hogy legyenek a béke művészei, és vessék el a megbékélés magjait.

Kapcsolódó tartalom

Ferenc pápa többször is bírálta az ukrajnai orosz inváziót, és a konfliktus befejezésére szólított fel. Kritikusai azonban elégedetlenek, mert nem ítélte el név szerint Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború kirobbantásáért – amely nem is illeszkedne a pápai intézmény keretébe, illetve Ferenc pápa mindig is több szereplőnek tulajdonította a konfliktus kialakulásának okait – olvasható a Magyar Nemzet hasábjain.