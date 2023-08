Összevesztek az édes-savanyú szószon – a McDonald’s előtt késelte meg barátnőjét a tinédzser

A rendőrség tájékoztatása szerint a tragédia vasárnap helyi idő szerint hajnali kettőkor történt Washington D.C.-ben.

A lányok egy McDonald’s-ban rendeltek ételt, amit egyikük autójában akartak elfogyasztani. Rövidesen azonban összevesztek egy édes-savanyú szószon, a vita pedig annyira elfajult, hogy egyikük egy késsel leszúrta a másikat.

A 16-year-old girl allegedly stabbed another teenage girl to death in Washington, D.C., early Sunday, police said. The stabbing happened during an argument over McDonald’s sauces, CBS affiliate WUSA-TV reported. https://t.co/qEC0IJdcg2

