Lopással és fosztogatással vádolják a segélyszervezeteket az Afganisztánban hatalmon lévő tálibok

Lopással és fosztogatással vádolják a nemzetközi segélyszervezeteket az Afganisztánban kormányon lévő radikális iszlamista tálibok.

„A külföldi nem kormányzati szervezetek nem azért jöttek, hogy segítsenek újjáépíteni Afganisztánt” – jelentette ki kedden Mohammed Dzsúnisz Rasíd, Paktia tartomány tájékoztatási miniszterének helyettese a ToloNews helyi televíziós csatorna műsorában közzétett videófelvételén. „A nem kormányzati szervezetek lopni és fosztogatni jöttek Afganisztánba” – állította.

A tálibok már nem először kerülnek összetűzésbe a humanitárius szervezetekkel. Egy korábbi intézkedésükkel például megtiltották a nőknek, hogy ezeknél a szervezeteknél dolgozzanak.

Egy tálib kormánytisztviselő augusztus elején arról számolt be, hogy tavaly mintegy 220 segélyszervezet volt kénytelen felfüggeszteni tevékenységét Afganisztánban. Az Egyesült Államok által összeállított egyik jelentés pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a szélsőségesek nagy befolyással bírnak az ENSZ égisze alatt működő segélyprogramokra.

A segélyszervezetek is megosztottak abban a kérdésben, hogy miként kezeljék a kabuli vezetés politikáját. Az ENSZ például még ősszel figyelmeztetett, hogy felfüggesztheti helyi tevékenységét.

Mindazonáltal más bírálatok is érik a segélyszervezetek tevékenységét is. Egyes afgán aktivisták szerint a segélyek nem jutnak el a rászorulókhoz. Az Egyesült Államok vezette afganisztáni katonai beavatkozás idején (2001-2021) a Nyugat által támogatott kabuli kormányt is rendszeresen korrupciós vádak érték.