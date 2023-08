Ukrán drónokat semmisítettek meg Moszkva és Brjanszk régiókban

Oroszország meghiúsította a hajnali ukrán dróntámadásokat Moszkva és Brjanszk nyugati régióiban – közölték az orosz hatóságok hétfőn.

Az orosz fővárostól délkeletre fekvő Ljuberci kerület légvédelmi erői megsemmisítettek egy Moszkva felé repülő drónt – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Telegramon.

Az első információk szerint nem voltak se áldozatok, se károk – tette hozzá a városi elöljáró, megemlítve, hogy az illetékes szolgálatok a helyszínen vannak. A védelmi minisztérium szerint a támadást Kijev irányította, és helyi idő szerint hajnali fél öt körül hiúsították meg.

A moszkvai Domogyedovo és Vnukovo nemzetközi légikikötőket rövid időre lezárták az induló és érkező járatok előtt.

A légi forgalom azóta újraindult – jelentette a TASZSZ állami hírügynökség a katasztrófavédelmi szolgálatokra hivatkozva. Moszkvában mintegy 46 járat késett vagy elmaradt hétfőn a kora reggeli órákban a repülőterek online adatai szerint.

A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka két másik pilóta nélküli repülőgépet is megsemmisített a légvédelem az Ukrajnával határos Brjanszki terület fölött – közölte az orosz védelmi minisztérium a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. A minisztérium nem számolt be sérültekről vagy károkról.

Kapcsolódó tartalom

Az ukrán hadsereg szerint Oroszország az éjszaka folyamán négy rakétát indított a Fekete-tenger térségéből, amelyek közül kettőt lelőttek. A ukrán hadsereg arról is beszámolt, hogy rakétatalálat érte a Krivij Rihi régiót. A helyi hatóságok szerint több magánház megrongálódott, de áldozatokról nem számoltak be.

A közép-ukrajnai Poltavai területen azonban az éjszakai orosz rakétatámadásnak voltak áldozatai – jelentette be hétfőn Dmitro Lunyin kormányzó.

Az ellenséges támadás következtében két ember meghalt, két embert könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, további két ember pedig eltűnt

– számolt be a történtekről a Telegramon. Tájékoztatása szerint a támadásnak egy ipari létesítmény volt a célpontja. További részletekkel nem szolgált.

Egy másik helyszínen, az ország délkeleti részén az ukránok visszafoglalták Robotine települést. A hadsereg idézte Hanna Maljar ukrán védelmi miniszterhelyettest, aki közölte, hogy „Robotine felszabadult”. Az ukrán hadsereg a múlt héten számolt be arról, hogy erői felvonták a nemzeti lobogót Robotinéban, de akkor azt is közölte, hogy a település továbbra is tűz alatt áll.

A kiemelt kép illusztráció.