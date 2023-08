Gránátok robbantak, gépfegyverek ropogtak – állandósultak a migránsok közötti leszámolások a Vajdaságban

Újabb robbanást és lövöldözést hallottak a Vajdaságban, ezúttal Palicson, ahol feltehetően migránsbandák csaptak össze egymással. Az elmúlt hetekben sorozatosak az olyan esetek, amikor kézigránátok vagy gépfegyverek hangját hallották a helyiek. Bakondi György szerint továbbra is a magyar-szerb határ a balkáni migrációs útvonal fő iránya.

Kézigránátok robbantak és gépfegyverek ropogtak az erdőben szombat este 9:30-kor Palics közelében – ezt írták a közösségi oldalon a helyiek abban a csoportban, ahol egymást tájékoztatják a migrációs helyzetről. A robbanások hangját sokan hallottak a településen.

„Egy hatalmas robbanást hallottam, olyan volt mintha egy bombát dobtak volna le, a föld is beleremegett és most már kezdünk félni mi is a migránsoktól” – mondta egy helyi nő.

Kapcsolódó tartalom

Vasárnap délelőtt látszólagos nyugalom volt az erdő közelében. Egy nappal korábban itt ropogtak a fegyverek. A helyiek szerint a hatóságok semmit sem tesznek a helyzet rendezésére. A taxisokat is hibáztatják, akik folyamatosan szállítják a migránsokat a határ közelébe.

A Híradóban bemutatott amatőr videón is ők láthatók, éppen a következő fuvarra készültek. Amikor azonban észreveszik a felvétel készítőjét, az egyik sofőr kiszáll az autóból, majd azt mondja: fejezze be a videózást, mert bajba kerülhet. Végül felajánlja a férfinak, hogy kompenzálja valamivel, csak rakja el a telefont.

Az elmúlt hetekben szinte folyamatosak voltak a migránsok közötti a lövöldözések a térségben.

Néhány hete az egyik ilyen eset órákon át tartott. Végül egy afgán migráns meghalt, többüket pedig kórházba kellett szállítani.

Nem sokkal később a migránsok már nemcsak egymásra támadtak, hanem az egyik hajdújárási családi ház kapuja előtt is kézigránátokat robbantottak. Az ott lakók szerint a bűnbandák ezt egyfajta figyelmeztetésként szánták.

A szerb hatóságok pénteken nagyszabású akciót tartottak a határmenti erdőkben. De csupán mintegy 40 migránst gyűjtöttek össze. Ennél viszont jóval többen lehetnek a határ közelében.

A magyar hatóságok ugyanis csak szombaton több mint 860 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek.

Kapcsolódó tartalom

A magyar–szerb határ továbbra is a balkáni migrációs útvonal fő iránya – erről a Kossuth Rádióban beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hangsúlyozta:

az elfogott migránsok száma nő, és egyre több határsértőnél van fegyver, ami óriási kockázat.

„Ez olyan, mint a színházban, ha egy szegre ki van akasztva egy puska akkor a színjáték közben, vagy előbb utóbb majd egy lövésre is sor kerül, tehát minden fegyver, robbanóanyag jelenléte a határ térségében, fokozza azt a biztonsági rizikót amelyet 2015 óta tapasztalunk” – fogalmazott Bakondi György.

Majd hozzátette: bár a szerbiai lakossági fórumokon többször is felvetődött, hogy a helyiek a saját kezébe vennék az ügy rendezését, ez azonban súlyosan veszélyes lenne és a közbiztonság további romlását eredményezné. Hozzátette: szerinte inkább a szerb rendőri erők aktivitását kellene növelni a térségben.

Kapcsolódó tartalom