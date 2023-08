Felfüggesztették miniszteri tisztségéből a külügyi tárca vezetőjét Líbiában

Líbia nemzetközileg elfogadott kormányának vezetője, Abdulhamid Mohammed Dbeibah felfüggesztette tisztségéből a külügyi tárca vezetőjét, Nadzsla al-Mangúst vasárnap este, miután az bejelentette, hogy nemrég találkozott izraeli kollégájával.

A kormány a döntést Facebookon is közzétette és az ügyben vizsgálatot is indított. A találkozóról szóló bejelentést az izraeli külügyminisztérium megerősítette, Eli Kohen tárcavezető szerint a felek a két ország közötti kapcsolatokban rejlő lehetőségeket is megvitatták, valamint szóba került a líbiai zsidó örökség, a többi között a régi zsinagógák megőrzése.

A líbiai külügyminisztérium ellenben tagadta, hogy Mangús hivatalos megbeszélést folytatott volna Kohennel Rómában, kiemelve, hogy a találkozót alkalom szülte, nem egyeztették előre, hivatalos ügyekről pedig nem esett szó. A tárca emellett hangsúlyozta, hogy Líbia továbbra is kategorikusan elutasítja a kapcsolatok normalizálását Izraellel.

Az észak-afrikai országban 1957-ben fogadták el azt a törvényt, melynek értelmében akár kilenc év börtönbüntetésre is ítélhetik azt, aki Izraellel kapcsolatot tart fenn.

Sajtójelentések szerint Mangús bejelentése nyomán országszerte tüntetések törtek ki, egyes hírek szerint a feldühödött tömeg vasárnap éjjel Dbeibah rezidenciáját is felgyújtotta. Egyelőre nem tudni, a miniszterelnök is az épületben volt-e a tűz keletkezése idején.

Kiemelt képen Abdulhamíd Mohamed Dbeibeh líbiai miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/STR)