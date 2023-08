Drogkereskedőket és zsebtolvajokat állítottak elő Brüsszel déli pályaudvarán

Többtucat embert, köztük kábítószerterjesztőket és zsebtolvajokat állítottak elő a hétvégén Brüsszel déli pályaudvarán és környékén egy nagyszabású rendőrségi akció keretében – számolt be a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap hétfőn.

A beszámoló szerint a belga főváros Gare du Midi nevű pályaudvarán, mintegy száz rendőr bevonásával tartott akció során 53 embert, köztük az ország területén illegálisan tartózkodókat, drogterjesztőket, zseb- és biciklitolvajokat, prostituáltakat futtatókat és egyéb bűnözőket állítottak elő, illetve másokat a közrend megzavarása miatt vettek őrizetbe.

A nemzetközi vonatokat is fogadó pályaudvaron évente legkevesebb 3500 bűncselekményt követnek el, vagyis naponta körülbelül tízet. Emellett a pályaudvar környékének biztonsága is romlik, egyre gyakoribb az utasokkal szembeni támadások mellett a lakosság megfelemlítése, valamint az autórongálás vagy autólopás is.

Elszaporodtak a rablások, de késelések, verekedések, utcai zaklatás is előfordul.

A rendőrség adatai szerint másfél év alatt több mint 150 fegyveres rablást regisztráltak a Gare du Midi közelében. 2022 és 2023 folyamán ez idáig 57 esetben követtek el késes támadást, 25 esetben pisztollyal, négy esetben pedig gázpray-vel.

A támadók három esetben tapétavágó késsel fenyegetőztek, három alkalommal baseballütővel, két esetben elektromos sokkolóval, de előfordult, hogy feszítővassal vagy törött italosüveggel követtek el támadást a pályaudvaron vagy környékén.

Kapcsolódó tartalom

Annelies Verlinden belga belügyminiszter közölte, hogy hétfőn értékelik a Gare du Midi pályaudvaron és környékén hétvégén tartott rendőri intézkedést, majd hozzátette:

„itt volt az ideje, hogy ez az akció megtörténjen”.

Kiemelte: az igazi erőfeszítést a problémák gyökerének kezelése igényli, köztük az illegális tartózkodás, a hajléktalanság, a kábítószerfüggőség és -kereskedelem, a higiéniai hiányosságok felszámolása.

Megerősítette, az intézkedés egyértelmű jelzés az utasoknak és a lakosoknak, hogy aggodalmaikat meghallgatták. A szövetségi kormány megoldást szeretne találni ezekre a tartós problémákra, melyek rontják Belgium nemzetközi megítélését, ezért a hétvégihez hasonló akciók ismétlődni fognak – tette hozzá a belga belügyminiszter a hírportál tájékoztatása szerint.

Kapcsolódó tartalom