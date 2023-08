Fekete bőrűekre nyitott tüzet egy fajgyűlölő ámokfutó, hárman meghaltak

T. K. Waters seriff szerint a faji indíték „teljesen egyértelmű”. Waters szerint a 20-as éveiben járó, fehér bőrű lövöldöző által hátrahagyott kiáltványok részletesen ismertették „gyűlöletének visszataszító ideológiáját”.

„Szerinte

Az elkövető egy félautomata ismétlőpuskával és egy pisztollyal volt felfegyverkezve” – mondta a seriff, akinek tájékoztatása szerint két férfi és egy nő vesztette életét. „Tudjuk, hogy teljesen egyedül cselekedett” – tette hozzá a nyilatkozó.

A lövöldözés az Edward Waters Egyetem közelében történt, ahová hagyományosan fekete bőrű diákok járnak.

BREAKING: Three Black people were killed in a racially motivated shooting at a Dollar General store today in Jacksonville. The suspect – a white man in his 20s – died by suicide.

Permitless carry went into effect in Florida last month. https://t.co/udHf8l4Q8I

— Shannon Watts (@shannonrwatts) August 26, 2023