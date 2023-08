Baloldali elfogultság a felsőoktatásban: egy amerikai konzervatív intézet vitára vértezi fel a diákokat

Évről évre bemutatják a felmérések, hogy az akadémiai intézményekben dolgozók, az egyetemi tanárok és az alkalmazottak legalább 80 százalékban a liberális körökhöz tartoznak – mondta a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című adásában Náray Balázs mikrofonja előtt Matthew Hurtt, az Egyesült Államokban 1979 óta működő Leadership Institute szakmai igazgatója. Az intézet a politikai szerepvállalásra készülők számára nyújt tréningeket, képzéseket, a jelöltektől az aktivistákon keresztül az egyetemistákig. Külön programjuk van a fiatalok számára, hogy a baloldali egyetemi közegben miként képviselhetik konzervatív elveiket. Az intézet eddig már több, mint negyedmillió hallgatót képzett, köztük olyanokat is, akik azóta már szenátorok és kongresszusi képviselők.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza:

.

A Leadership Institute-ot 1979-ben alapították annak érdekében, hogy megtalálják és képezzék a politikában aktív embereket, mint például Riley Gaines-t is, aki országos és egyetemi szintű úszó volt – mondta Matthew Hurtt. A Leadership Institute szakmai igazgatója elmondta, hogy az általa vezetett intézetben 1979 óta mintegy 260 ezer konzervatív aktivista fordult meg, többségük felsőoktatásba járó diák.

Mint fogalmazott: „programjaink 9-től 99 évesig mindenki számára elérhetők. Jelentős figyelmet fordítunk a felsőoktatási intézményekre, hogy megtaláljuk a politikai iránt érdeklődőket, és aztán aktivizáljuk őket. De már végzett fiatal szakembereknek is nyújtunk képzéseket, olyanoknak, mint én, aki a harmincas évei közepén jár. Én például 14 éve élek Washingtonban. Sokak hozzám hasonlóan karrierjük építéséhez szeretnék fejleszteni magukat, velük is foglalkozunk.”

„De vannak politikai tisztségre pályázó jelölteknek szóló tréningjeink is, legyen az az iskolaszéki választásoktól, a megyei, városi képviselő-testületi jelöltekig. Ezen felül az ország törvényhozásának, a Kongresszusnak most 27 olyan képviselője van, aki nálunk kapott képzést, és három olyan szenátor is dolgozik a felsőházban, aki a Leadership Institute-ban végzett. Rajtuk kívül országszerte az államok törvényhozásaiban dolgozó sok száz képviselő is megfordult nálunk. Ezek a tréningek kiterjednek a kamera előtti interjúktól, egy alulról építkező szervezet felépítéséig mindenre” – tette hozzá.

Náray Balázs közbevetésére, mely szerint „nem azt akarják megtanítani, hogy mit jelent a konzervativizmus, hanem, hogy miként legyen hatékony egy aktív konzervatív?”, Matthew Hurtt kifejtette: az Egyesült Államokban sok olyan szervezet van, mint például a Heritage Foundation, vagy a CATO Institute, amely azon az elméleti háttéren dolgozik, hogy mit jelent konzervatívnak vagy libertáriusnak lenni.

Hozzátette: „A mi intézményünk a mikénttel foglalkozik, a politika technológiájával. Akik hozzánk jönnek, rendelkeznek már konzervatív elképzelésekkel. Mi azt tanítjuk, hogy miként öntsék mindezt formába. Van, akit az életpártiság politikai kérdései izgatnak, vagy a fegyvertartás joga, amit az alkotmány második kiegészítése tartalmaz, másokat a bevándorlás foglakoztat. Amikor tőlünk elmennek, a saját ügyüket sokkal hatékonyabban tudják képviselni. A Leadership Institute konzervatív alapokon áll, de mi nem fejtünk ki célzottan ilyen irányú képzést”.

A Leadership Institute szakmai igazgatója szerint a náluk megforduló aktivisták célja az, hogy a számukra fontos ügyek mellett a lehető legjobb érvekkel vérteződjenek fel.

Hangsúlyozta, hogy az intézetben a kommunikációval, szervezetfejlesztéssel foglalkozó kiváló szakemberek vannak. Példaként említette: tavaly az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának volt egy nagyon fontos döntése, amely az abortusz szabályozását szövetségi szintről az egyes államok hatáskörébe utalta, átformálva a politikai vita terét is, és teret nyitva az életpárti aktivisták számára, hogy saját államukban hallassák hangjukat a terhesség-megszakítás ellen, és olyan ügyben érveljenek, amiről a vita korábban Washingtonban zajlott.

Matthew Hurtt szerint „kihívás ma az Egyesült Államokban egy egyetemi kampuszon konzervatívként létezni. Van is egy programunk, ami pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen formában jelentkezik a baloldali elfogultság a felsőoktatásban, Campusreform.org az elnevezése.”

„Ugyanakkor valamire felhívnám itt a figyelmet: a legtöbb egyetemista, amikor megkezdi a tanulmányait, nem úgy indul, hogy liberális lenne. A többség apatikus, vagy nincsenek kiforrott politikai nézetei, illetve nem is érdekli a politika. Feladatunknak tartjuk, hogy az egyetemeken megtaláljuk ezeket a diákokat.”

Eljuttassuk hozzájuk a konzervatív gondolatokat, és a képzést kapott aktivistákon keresztül megosszuk velük, hogy miről szólnak a konzervatív ügyek és ösztönözzük őket arra, hogy csatlakozzanak. Az egyetemistaként kapott látásmód meghatározza az egész életében képviselt eszméket.

Ezért is vagyunk jelen a felsőoktatási intézményekben, hogy elmondjuk, mely értékek tették erőssé ezt az országot; olyanok, mint az erős családok, az erős gazdaság, erős kultúra, amik a tartós értékek mellett állnak” – fogalmazott Matthew Hurtt.

Hozzátette: „évről évre bemutatják a felmérések, hogy az akadémiai intézményekben dolgozók, az egyetemi tanárok és az alkalmazottak legalább 80 százalékban a liberális körökhöz tartoznak. Ezért vannak együttműködéseink – például a Turning Point America nevű intézménnyel – hogy

bátorságot adjunk, illetve bátorítsuk a diákokat: szálljanak vitába.

Emlékszem, hogy amikor 15 éve politikatudományi képzésre jártam, minden tanárom liberális gondolatokat vallott. Viszont ismertem a tényeket, utánaolvastam a dolgoknak, így képes voltam érvelni. De persze ehhez bátorságra is szükség van, hiszen a legtöbb diák egyszerűen csak át szeretne menni a vizsgán, megkapni a jegyét aztán továbblépni. Ugyanakkor rendszeresen megtaláljuk azokat a diákokat, akik meg mernek szólalni. Őket eszközökkel látjuk el, hogy miként állhatnak ki a számukra fontos ügyek mellett, még olyan tanteremben is, ahol a professzor egy liberális megközelítést tol előtérbe”.

Matthew Hurtt azt is elmondta, hogy eddig már több, mint 268 ezer konzervatív aktivista fordult meg az általa vezetett intézetben. Kifejtette: „sokan, akik elvégeznek egy-két kurzust, visszamennek a saját településükre, majd bekapcsolódnak az ottani politikai életbe. Ők már rendelkeznek azokkal a szakmai alapokkal, ami ahhoz kell, hogy hatékony, sikeres konzervatív aktivistaként működjenek. Képesek politikai kampányokat szervezni a helyi szinttől egészen a legmagasabbig. Akár az elnökválasztási kampányban is részt vehetnek, ami most következik. Egyébként erre irányul egyik legújabb programunk, a „kampányirányítói tanulmányok”, ami azokat az ismereteket próbálja átadni, hogy miként lehet nagyon magas politikai szintről döntő kampányokat lebonyolítani, azaz kongresszusi, szenátusi pozícióról, és kormányzói, de akár elnöki tisztségről szólókat is.

Matthew Hurtt arra is kitért, hogy minden egyes konzervatív elnökválasztási kampány csapatában van legalább egy olyan tag, aki az általa bevezetett intézetben kapott képzést. Vagy még egyetemistaként, vagy aktivistaként, vagy később. Hozzátette: a „politikai siker hosszú távon nagyban függ attól, hogy hány aktivista és milyen hatékonysággal vesz részt benne. A 2024-es kritikusan fontos év lesz az Egyesült Államokban, és a jól képzett konzervatív aktivisták sikerre találnak a szavazóhelyiségekben jövő novemberben”.

A kiemelt kép illusztráció.