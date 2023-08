Videón a megható pillanat, szívátültetett fiatal találkozhatott a donor szüleivel

Több mint húsz szívműtét után új szívet kapott a 21 éves Katherine Schroeder-Herrmann, aki egy ritka, veleszületett szívbetegséggel küzdött egész életében.

A fiatal elmondta, hogy mielőtt megkapta a donort, a kórház volt a második otthona, első nyitott szívűtétjén mindössze egy hónapos korában esett át. A lányt 18 éves korában szívelégtelenséggel diagnosztizálták, tavaly júliusban pedig szívátültetésen esett át.

A transzplantációt követően Katherine elhatározta, hogy utánajár, kitől kapta a szívet. Levelet írt a donor családjának, akik nyitottak voltak arra, hogy találkozzanak a lánnyal.

A 21-year-old heart transplant recipient, born with a congenital heart condition and diagnosed with heart failure at 18, had the chance to meet the father of the donor in an emotional reunion. pic.twitter.com/atVYGXp8bz

