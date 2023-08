Der Spiegel: Valószínűleg Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlatot

Lassan egy éve már, hogy a Balti-tenger mélyén futó Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek szabotázs áldozatává váltak, de a tettesek kilétét még mindig nem tudni. Ugyanakkor a Der Spiegel szerint a németországi nyomozás számos körülményt feltárt, és a legtöbb jel arra utal, hogy az elkövetőket Ukrajnában kell keresni, noha a lap azt is megjegyzi, hogy elképzelhető egy hamis zászlós művelet is, amelynek keretében a támadás végrehajtói szándékosan hagytak olyan nyomokat, amelyek Ukrajnára terelik a gyanút – írja a világgazdaság.hu.

A Der Spiegelben megjelent hosszú oknyomozó írásból az is kiderül, hogy a holland katonai titkosszolgálat (MIVD) már hónapokkal előre, 2022 júniusában figyelmeztette a német hatóságokat a támadás terveiről, ahogy ugyanezt megtette a CIA is. Azonban a német kancellári hivatal nem továbbította ezeket az információkat, feltehetően azért, mert a hollandok szerint a szabotázsakciót a NATO Baltops hadgyakorlatának idejére tervezték, amely már véget ért, mire az információ eljutott a német politika csúcsára.

Mindenesetre a Spiegel információi szerint az akciót az Andromeda nevet viselő jacht segítségével követhették el, amelyet tavaly szeptember 6-án vettek bérbe a támadók és a robbanások előtt három nappal, szeptember 23-án vittek vissza Rostockba. A lap arra is utal, hogy az FBI-nak megfelelő német ügynökség, a BKA többet tud, mint a nyilvánosan elérhető információk, és a nyomozók biztosak abban is, hogy a tettesek a támadás előtt és azt követően is Ukrajnában jártak.

Az Andromeda jachton több szemtanú szerint is öt férfi és egy nő utazott. A mindössze 15 méter hosszú a hajót egy moldovai férfi román útlevelének segítségével vették bérbe. Az útlevelen azonban nem a tulajdonos, hanem egy, az ukrán 93. gépesített brigádan szóló férfi képe szerepelt.

Az nem világos, hogy az ukrán vezetés milyen szintjéig érnek fel a szálak, ám az valószínűsíthető, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem tudott a történtekről, ugyanakkor az elképzelhető, hogy Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök viszont tudott a tervekről. A hajó útja során kikötött Lengyelországban is, ám Varsó tagadja érintettségét a szabotázsakcióban.

A Spiegel írásából az is kiderül, hogy meglepően kevés, mindössze száz kilogramm robbanószert használtak a támadásokhoz, mégpedig a víz alatt is működőképes octogent, amelynek nyomait az Andromedán is megtalálták. Azonban a támadást szakértők szerint semmiképp sem amatőrök hajtották végre.

A lap azt is felidézi, hogy sajtóhírek szerint az Egyesült Államok rejtett utakon igyekezett rábeszélni Kijevet az akció lefújására, de ami magyar szempontból különösen fontos lehet az az, hogy a figyelmen kívül hagyott holland figyelmeztetés szerint a Török Áramlat ellen is tervben volt hasonló akció, amelyről nem tudni, hogy miért nem valósult meg.

Az összegyűlt bizonyítékok alapján azonban elég nagy a valószínűsége annak, hogy tényleg egy ukrán kommandó hajtotta végre a szabotázst, ami ha bebizonyosodik, beláthatatlan diplomáciai és geopolitikai következményekkel járhat, noha a Spiegel szerint nincs napirenden az ukránoknak nyújtott támogatások leállítása.

Még nagyobb vihart kavarhat, ha kiderül, hogy Kijevet Washington is segítette a gázvezetékek felrobbantásában, még ha azok hetek óta üzemen kívül is voltak a robbanások idején.

Noha Németország részéről nem tudni, hogy következik-e vádemelés, a svéd nyomozást vezető Mats Ljungqvist egy rádióinterjúban arról beszélt, hogy az ügy az utolsó fázisához közeledik, így Stockholmban akár még idén vádat emelhetnek a robbantások kapcsán – olvasható a Der Spiegel hasábjain.

Forrás: világgazdaság.hu

A kiemel képen: a dán fegyveres erők által közreadott kép a tenger felszínére törő buborékokról egy nagyjából egy kilométer átmérőjű körben az Oroszországból Németországba földgázt szállító Északi Áramlat-1 és az Északi Áramlat-2 földgázvezetékek szivárgása következtében a balti-tengeri Bornholm szigete előtt 2022. szeptember 27-én (MTI/AP/Dán fegyveres erők)