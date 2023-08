Elemző: Biztonságosabb volt a világ, amikor Donald Trump volt az amerikai elnök

Biztonságosabb volt a világ, amikor Donald Trump volt az amerikai elnök, mint amilyen a mostani Biden-éra alatt – jelentette ki Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője péntek este a tihanyi Tranzit fesztivál helyszínéről nyilatkozva az M1 aktuális csatornán.

Az elemző Tucker Carlson amerikai médiaszemélyiség Mandiner-interjúban megfogalmazott véleményére is reagált, amely szerint az Egyesült Államoknak a II. világháború óta sehol sem sikerült jobb kormányt állítania egy megdöntött rezsim helyére.

Az amerikai újságíró az interjúban Afganisztánt, Irakot és Szíriát hozta fel példaként arra, hogy az amerikai katonai beavatkozásnak káosz és szenvedés lett a vége, de Szikra Levente szerint Líbia is ebbe a körbe sorolható.

Az Alapjogokért Központ elemzőjének álláspontja szerint az Egyesült Államokban ma a demokrata pártban rengeteg az olyan nagy befolyású „radikális héja”, aki arra törekszik, hogy Oroszországban megdöntsék Vlagyimir Putyin hatalmát, ám nem veszik figyelembe azt, hogy a világpolitikában egyik nagyhatalom sem oktathatja ki komoly következmények nélkül a másikat.

Szikra Levente kitért arra, hogy az utóbbi időszakban olyan geopolitikai változások következtek be, amelyek nyomán ma például Oroszország mellett Kína is komolyan veszélyezteti az Egyesült Államok világhatalmi vezető helyét. Az ennek nyomán is kialakuló konfliktus egyik oka, hogy az Egyesült Államok ellenségként tekint ezekre a feltörekvő országokra, ahelyett, hogy megpróbálna velük szövetséget kötni, partnerként kezelni, bevonni őket a nyugati szövetségi rendszerekbe.

Az elemző szerint amikor Tucker Carlson arról beszélt az interjúban, hogy az orosz-ukrán háborút az Egyesült Államok „erőltette”, nem az országról, hanem Joe Biden kormányáról szólt.

Szikra Levente úgy fogalmazott, a Biden-kormány az első pillanattól kezdve nem csitította, nem enyhítette a konfliktust Oroszország és Ukrajna között, hanem szította a feszültséget, és meg sem kísérelt békés megoldásokhoz folyamodni, érdemben nem is tárgyalt az orosz vezetéssel. Azzal biztatták továbbá Ukrajnát, hogy ha kitör a háború, akkor a Nyugat mellettük áll.

Az Alapjogokért Központ elemzője egyetértett Carlsonnak azzal a megállapításával, hogy „semmi sem aljasít le jobban egy országot, mint a háború”, hangsúlyozva, hogy a demokraták vezette amerikai kormány ennek ellenére tovább ontja a fegyvereket Ukrajnába, ahelyett, hogy lezárná a háborút.

„Donald Trump idejében ehhez képest egy másik hang volt erős és ezért a világ jóval biztonságosabb volt” – mondta az elemző, felidézve, hogy a Trump-kormány időszakában az Egyesült Államok egyetlen kormányt sem döntött meg.

Orbán Viktor miniszterelnöknek a tihanyi Tranzit fesztiválon pénteken elmondott beszéde kapcsán Szikra Levente azt mondta, hogy a kormányfő által megfogalmazott „magyar flow” egy modern kifejezés, amely egyfajta életérzést, kötelességtudatot takar, azt, hogy magyarnak lenni olyan különleges, hogy az a világban versenyelőnyt jelent.

Az elemző szerint különlegesen fontos, hogy a nemzetek Európája, a nemzetállamok megőrizzék szerepüket, mert a magyarok számára ez jelenti azt a bizonyos versenyelőnyt.

Kiemelt kép: Donald Trump volt amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/C. J. Gunther)