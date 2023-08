Egy ötcsillagos szálloda tetejéről zuhant a halálba a tini

Mint ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk halálba ugrott csütörtökön, nem sokkal este 9 óra után egy férfi a New York-i ötcsillagos, 228 méter magas, Mandarin Oriental hotel tetejéről. A holttestet azonosították, a tragikus körülmények között elhunyt fiú a 17 éves Noah Legaspi.

Idősebb testvére elmondása szerint a New Jersey-i tinédzser és volt párja szakítottak, majd ezt követően a fiú taxival ment volt barátnője házától a Columbus Circle nevű előkelő szállodába. Noah ezután videóchaten felhívta a lányt, mielőtt leugrott a hotel tetejéről. A kiérkező mentősök a helyszínen halottnak nyilvánították a tinédzsert.

