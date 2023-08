Beigazolódhat a legrosszabb! Az elraboltnak hitt kisfiút egy szeméttelepen találhatták meg

Holtestet talált a georgiai rendőrség, nem kizárt, hogy a tíz napja elrabolnak jelentett 2 éves J’Asiah Mitchellt találták meg – írja a People magazin.

A Georgia Dad Is Accused of Fabricating Story of Son’s Kidnapping. Police May Have Just Found Boy’s Body https://t.co/R4HqnySP1F

— People (@people) August 24, 2023