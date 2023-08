Bakondi György: Valamennyi európai fő migrációs útvonalon növekszik az illegális bevándorlók száma

Növekszik az illegális migránsok száma, Magyarországon idén már százezer esetben kellett intézkednie a hatóságoknak – mondta Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pénteken az M1-en.

Kifejtette, valamennyi fő migrációs útvonalon növekszik az illegális migránsok száma. Ezt tapasztalják Spanyolországban, Olaszországban, ahogy a balkáni útvonalon is.

Hozzátette, figyelemmel kísérik a török-görög határt is, ahol a zöld határon lépnek át a migránsok. A szigetekről is érkeznek, méghozzá egyre növekvő számban, akár a napi számokat, vagy az átlagokat nézzük – szögezte le Bakondi György.

Elmondta, hogy a hatékony magyar határőrizet miatt van feltorlódás. Elsősorban Szerbiából Románia felé, valamint Horvátországtól a szlovén határ felé.

Kapcsolódó tartalom

Megjegyezte: ösztönző hatású volt az illegális migránsok számára az, hogy a hatalomra kerülő baloldali szlovén kormány lebontotta a kerítéseket.

Jellemzőek a nagycsoportos határátlépések, a kísérletek száma eléri a napi 900-at ami párosul a biztonsági berendezések megrongálásával is. Hét rendőr meg is sebesült – tette hozzá.

A szerb oldalon már géppisztolyokkal is lőnek, de ezek a főtanácsadó szerint inkább a bandák közötti leszámolásokra jellemzőek.

Azonban előfordult már olyan kézigránátos támadás, aminek kárvallottja olyan valakinek a háza volt, aki többször fordult segítségért a rendőrséghez. Itt egyértelmű, hogy már a lakosság megfélemlítése is cél – mondta.

Közölte, Magyarország nem csak a saját határait védi, részt vesz a Frontex különböző küldetéseiben is, valamint az Észak-Macedón-szerb, vagy Észak-Macedón-görög határ védelmében is. Nem csak magyar rendőrök, osztrákok is részt vesznek ebben. Ez jól mutatja – fejtette ki Bakondi György –, hogy ez súlyos belbiztonsági probléma, ami a nemzetállamok vélemény-nyilvánítása által már elérte a politika szintjét is.

Kapcsolódó tartalom

A lakosság véleménye számos kérdésben kihatással van az Európai Unió politikájára is – mondta a főtanácsadó, majd hozzátette: az unió az illegális migráció 2015 óta tartó kezelésében súlyos hibákat vétett, a melléfogások sorozatát mutatta, és tevékenysége egyre inkább a nemzetállamok más megközelítésébe ütközik.

Elmondta, reméli, hogy a közelgő Európai Uniós választások után az új európai parlamentnek és bizottságnak változik a politikája a migrációt tekintve.

Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)