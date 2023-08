Olaszország több részén vízkorlátozást rendeltek el a kánikula okozta aszály miatt

Továbbra is negyven fok körüli hőmérsékletet mérnek Olaszország középső és északi részén, és a rendkívüli szárazság miatt Liguria és Szicília területén is vízkorlátozást vezettek be csütörtöktől.

A legmagasabb hőmérsékletet az utóbbi huszonnégy órában Piemont tartományban, Nizza Monferrato városában mérték, ahol a hőmérő higanyszála elérte a 40,3 Celsius-fokot. Kapcsolódó tartalom Hőség tombol Európa nagy részén, van, ahol 48 fok körül alakul a hőmérséklet Olaszország és Franciaország több térségében készültséget rendeltek el a rendkívül magas hőmérsékletet miatt. Spanyolországban idén a mostani a negyedik hőhullám. Van, ahol 48 fok körül alakul a hőmérséklet. Torinóban 37,7 fokot mértek, ami az évszakhoz képest szintén rekordmelegnek számít. Csütörtökön 17, pénteken 19 nagyobb városban számít érvényesnek a legmagasabb fokozatú, vörös színű hőségriadó. Negyvenfokos meleget várnak mások mellett Firenze, Prato, Arezzo, Bologna, Mantova, Alessandria, Milánó, Padova, Róma és az alpesi Bolzano városában, valamint Szardínia és Szicília szigetén. A hőmérséklet éjszaka sem csökken jelentősen harminc fok alá. Az idei nyár utolsó hőhullámát Néró császárról neveztek el, és az előrejelzések szerint szombattól csökken az ereje. Az afrikai Szahara sivatag térségéből érkezett forróságot a Nagy-Britannia felőli hűvösebb levegő váltja fel: a csapadékot és viharokat hozó új időjárási frontot az olasz meteorológusok Néró római császár második feleségéről Poppeának keresztelték el. Kapcsolódó tartalom Tetőzik a nyár utolsó hőhulláma Olaszországban Vasárnapra nyolc városban rendelték el a legmagasabb, vörös színű hőriadót. Az utóbbi hónapok csapadékhiánya időközben vízkorlátozás bevezetését tette szükségessé, nemcsak Szicíliában, ahol ez évtizedek óta megszokott gyakorlatnak számít, hanem az északnyugati Liguriában is. Imperia, Sanremo, Taggia és más önkormányzatokban éjféltől reggel öt óráig korlátozzák az ivóvíz használatát egészen szeptember 10-ig. A vízhasználatot napközben is korlátozzák: tilos a kertek locsolása, a medencék feltöltése és a kocsik mosása. A Coldiretti termelői szövetség adatai szerint a rendkívüli hőség és csapadékhiány miatt tavalyhoz képest idén már tíz százalékkal esett vissza a búzatermesztés, tizennégy százalékkal a termesztett szőlő mennyisége, hatvanhárom százalékkal kevesebb körte termett, és hetven százalékkal csökkent a méz mennyisége.