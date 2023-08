„India sétát tett a Holdon!” – sikeresen legördült a Csandraján-3

A holdjáró legördült a Vikram leszállóegységről, és „India sétát tett a Holdon!” – fogalmazott az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) a BBC News jelentése szerint.

Chandrayaan-3 Mission:

Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖!

The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon !

More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 24, 2023