Világszenzáció! Foltok nélküli zsiráf ejti ámulatba a látogatókat az állatkertben

A különleges állat egy Limestone városbeli, családi fenntartású állatkertben született július 31-én. A minta nélküli zsiráf igazi különlegesség: legutóbb 1972-ben fordult elő Tokióban, illetve azt megelőzően még két korábbi esetről lehet tudni. Normál esetben a zsiráfok egyedi mintázattal születnek, a foltok a természetben az álcázást segítik elő.

A rare giraffe without spots at a Tennessee zoo may be plain, but she’s definitely not ordinary.

The calf was born at the family-owned Brights Zoo. Research found another giraffe that was born without a pattern in Tokyo in 1972 and two others before that. pic.twitter.com/wCr2uTYzBc

— The Associated Press (@AP) August 22, 2023