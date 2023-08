Nagy veszély leselkedik a tengerparton fürdőzőkre, már öten belehaltak

Több turista nyaralása vált rémálommá a floridai Tampa Bay tengerpartján. Összesen 31 ember fertőződött meg a javarészt melegebb vizű tengerekben szaporodó Vibrio vulnificus baktériumfaj egyedeivel. A fertőzöttek közül öten meghaltak.

A baktériumok jelenlétét a bakteriológusok is megerősítették, majd a strandokat is figyelmeztették. Hozzátették, hogy a baktérium – amelynek a túléléshez sós közegre van szüksége – a nyári hónapokban gyorsabban szaporodik.

At least 5 people died in Florida since the beginning of the year due to a flesh-eating bacteria—called Vibrio vulnificus—which can be found in brackish water and raw seafood like oysters. https://t.co/ApE9kMJao4

