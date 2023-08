Lándzsa törte át egy autó szélvédőjét, centiken múlt a nő élete – VIDEÓ

Shavone Canales a San Antonio-i 10-es autópályán haladt hétfőn este fél tíz körül, amikor a fegyver áttörte a szélvédőjét. Szerencsére a lándzsát megállította a kormánykerék, és Canales nem sérült meg – írja a New York Post.

Woman nearly killed when spear smashes through windshield as she drove on Texas highway https://t.co/EFmHwDyoDN pic.twitter.com/BUU3BF3ZL7

— New York Post (@nypost) August 23, 2023