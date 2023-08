Kirakósként omlott össze a darupálya, legalább tizenheten meghaltak

Az eset az északkelet-indiai Mizoram államban, Szairang város közelében történt.

A rendőrség szerint az építkezésen 35-40 munkás dolgozott a tragédia pillanatában. Narendra Modi indiai kormányfő az X közösségi platformon azt írta, folynak a mentési munkálatok, és mindent megtesznek az érintettek megsegítéséért.

❗️Death Toll in #Mizoram Bridge Collapse Set to Rise

With seventeen already confirmed dead, several others are feared trapped, officials said. (PTI)

Some 35-40 labourers were at the site when the incident took place around 10am near Sairang, 21 kms from Aizawl. pic.twitter.com/8Fjf1dJWmG

