Két tartályhajó ütközött össze a Szuezi-csatornában Egyiptomban

A Szuezi-csatornaért felelős hatóság közleményben közölte, hogy a 295 méter hosszú BW Lesmes nevű, szingapúri zászló alatt közlekedő, cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajó kedd este meghibásodott és zátonyra futott, miközben áthaladt a csatornán. Ezt követően a 250 méter hosszú Burri, a Kajmán-szigetek lobogója alatt közlekedő, kőolajszármazékot szállító tartályhajó nekiütközött a meghibásodott hajónak. A hatóság közlése szerint a szingapúri hajót sikerült elvontatni, míg a kajmán-szigeteki hajó eltávolítása jelenleg is folyamatban van.

A BW Lesmes tartályhajó üzemeltetője közleményben tudatta, hogy a legénység minden tagja biztonságban van, nem történt sérülés és nem került szennyező kőolajszármazék a vízbe.

A két tartályhajó egy konvoj része volt, amely a Földközi-tengerről a Vörös-tenger felé haladt át a csatornán.

Watch the playback of the two vessels’ collision and the tug operations happening right now in the #SuezCanal #marinetraffic pic.twitter.com/ZamrIeaZfk

— MarineTraffic (@MarineTraffic) August 22, 2023