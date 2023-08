Thakszin Sinavatra korábbi thaiföldi miniszterelnök hazatért önkéntes száműzetéséből

Hazatért kedden 15 éves önkéntes száműzetéséből Thakszin Sinavatra volt thaiföldi miniszterelnök.

A politikus, akinek magángépe Szingapúrból indult, kedd reggel landolt a thaiföldi főváros Don Mueang repülőterén – jelentette a thaiföldi média.

Thakszin, aki vagyonát a telekommunikációs ágazatban szerezte, 2001-ben lett az ország miniszterelnöke, majd 2005-ben újraválasztották. Kormányzásának a 2006-os katonai puccs vetett véget. Korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és a monarchia iránti tiszteletlenséggel vádolták. Ő azonban tagadta az ellene felhozott vádakat.

A börtönbüntetés elől 2008-ban elmenekült az országból. Visszatérése után továbbra is fennáll a lehetősége, hogy a most 74 éves milliárdos börtönbe kerül. Thaiföldön azonban a 70 év feletti elítéltek feltételes szabadlábra helyezésért vagy királyi kegyelemért is folyamodhatnak, és a politikai elemzők szerint nem valószínű, hogy hosszú időre bebörtönöznék.

Thakszin hazatérésével egyidejűleg a thaiföldi parlamentben újabb szavazást tartanak, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. A hazatérő ex-kormányfő a Pheu Thai Párt jelöltjét, Szrettha Thaviszin ingatlanmágnást támogatja. A szavazást a szenátus hadsereg által delegált tagjai dönthetik el.

Thaiföldön három hónapja tartottak parlamenti választásokat, de egyelőre nem sikerült megválasztani az új miniszterelnököt. Most a választásokon második helyen végzett, konzervatív erőkkel szövetségre lépett Pheu Thai próbálkozik kormányalakítással, miután a győztes progresszív Előre Párt vezetőjének nem sikerült megszereznie a szükséges szavazatokat megválasztásához.