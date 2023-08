Mindenkit kimentettek a 300 méter magasan rekedt felvonóból Pakisztánban

Mind a nyolc embert sikerült kimenteni a drótkötélpályás kabinos felvonóból Pakisztán északi hegyvidéki területén – közölték a pakisztáni hatóságok kedd éjjel.

A bajbajutott csoport iskolába tartott, amikor a felvonót tartó két drótkötél közül az egyik elszakadt, és a kabin több száz méter magasban, egy folyóvölgy fölött megállt. A bajbajutottak csaknem 15 órát töltöttek a magasban veszteglő lanovkában.

A pakisztáni hadsereg helikopterek és egy rögtönzött ülőlift segítségével mindenkit sikeresen kimentett a csaknem 300 méter magasan rekedt felvonóból.

A katasztrófavédelem szóvivője elmondta, a hadsereg kommandósai több órás erőfeszítések után sikeresen kimentették a felvonó kabinjában rekedt hat gyermeket és két felnőttet. A mentésben civilek is részt vettek – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

A mentőakcióban kezdetben egy helikoptert vetettek be, de a mentés felgyorsítása érdekében összesen négy helikoptert állítottak szolgálatba, azonban többszöri próbálkozás ellenére sem jártak sikerrel. A mentést a széllökések is nehezítették, és a helikopterek rotorja keltette légáram is azzal fenyegetett, hogy elszakítja a még megmaradt drótkötelet, ezért új mentési stratégiát dolgoztak ki; egy kisebb és könnyebb kabinnal egyenként hozták le az embereket.

A történtek megdöbbentették a helyieket, akik közül ezrek siettek a szerencsétlenség helyszínére, hogy segítséget nyújtsanak és támogassák a mentést.

„Még soha nem láttunk ehhez hasonlót a környéken. Talán ez lehetett a legnehezebb nap a helyiek életében” – mondta el egy helyi férfi az dpa német hírügynökségnek.

Anvár ul-Hakk Kakar kormányfő az eset miatt a magánfelvonók tüzetes átvizsgálását rendelte el.

Kiemelt képünk: Videófelvételről készített kép egy elromlott drótkötélpályás kabinos felvonóról, amelyben nyolc ember, köztük hét iskolás gyermek és egy tanár rekedt a Pakisztán északi részén fekvő Battagramban 2023. augusztus 22-én. (Fotó: MTI/AP/UGC)