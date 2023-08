Bosszút állhatnak a brit csecsemőgyilkoson, nem engedik a többi rab közé

Lucy Letby 24 órás őrizet alatt lesz, nagy a valószínűsége ugyanis, hogy a többi elítélt az életére tör, de nem kizárt az öngyilkossági kísérlet sem.

Hétfőn hivatalosan is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Nagy-Britannia minden idők egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosát, Lucy Letbyt, miután hét csecsemőt megölt, hat további esetről pedig a bíróság kimondta, hogy gyilkossági kísérlet történt.

Baby killer Lucy Letby to be kept from other inmates over safety fears https://t.co/VbKsA8QiCA pic.twitter.com/2kN0ehw1c6 — Daily Mail Online (@MailOnline) August 22, 2023

A gyilkost, aki a hétfői ítélethirdetés során a cellájában gubbasztott, ahelyett, hogy szembenézett volna a áldozatai gyászoló rokonaival, először a börtön kórházi szárnyában fogják tartani, hogy felmérjék mentális és fizikai egészségi állapotát, mielőtt saját cellába költöztetik. Emellett 24 órás megfigyelés alatt lesz, hiszen ilyenkor magas az öngyilkossági kísérlet esélye.

Tania Bassett, a próbaidős és családjogi bírósági alkalmazottak szakszervezetének és szakmai szövetségének sajtóreferense a Timesnak azt nyilatkozta, hogy a volt nővér könnyen börtönbosszú áldozatává válhat, így elkülönítik majd a többi női rabtól, akiknek nagy része maga is anya, és régóta elválasztottak őket gyermekeiktől.

„A gyermekgyilkosság erős érzelmet idézhet elő. Az, hogy több csecsemőt is meggyilkolt, veszélybe sodorja őt az őrizetben lévő nők többségével szemben, így a büntetés nagy részét egyedül fogja tölteni. A börtönőrök lesznek az egyetlenek, akikkel kapcsolatba kerül. Az, hogy mennyi ideig lesz elkülönítve, attól függ, hogy a többi rab milyen erős érzelmeket táplál iránta, de valószínűleg hosszú idő lesz.”

A most 33 éves nő az északnyugat-angliai Chester város egyik kórházában dolgozott. A vád szerint 2015-ben és 2016-ban különböző módszerekkel szándékosan ártott az osztályon született vagy ápolt csecsemőknek: levegőt fecskendezett a véráramukba, szondán keresztül levegőt vagy tejet juttatott a gyomrukba, egyes esetekben infúziókba kevert inzulint, és lélegeztető csöveket babrált meg.

A nő a bíróságon következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat. A tavaly októberben kezdődött per során kiderült: a chesteri kórházban 2015-ben kezdték tapasztalni, hogy egyre több újszülött hal meg tragikus hirtelenséggel, minden szemmel látható ok nélkül. Néhány baba életét a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni. A perbe fogott nővér az összes megmagyarázhatatlan esetben szolgálatban volt. Módszerei lényegében nem hagytak nyomot, és ő maga sokáig igyekezett a hirtelen haláleseteket és rosszulléteket normálisnak beállítani.

A rendőrség 2017 májusában kezdett nyomozni, a nővért több alkalommal is letartóztatták, és végül 2020 novemberében emeltek ellene vádat. Védőügyvédje arra hivatkozott, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy valóban ő követte el a tragédiákat okozó beavatkozásokat az újszülöttosztályon. Érvelésük szerint az érintett csecsemők halála, illetve rosszulléte mögött bizonyos esetekben állhatott akár természetes ok vagy egyéb tényezők egyidejű fennállása is. A per során azonban bemutattak egy papírcetlit, amelyet a nyomozók a nő lakásán találtak.