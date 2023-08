Hétfőn is folytatódott a diplomáciai nagyüzem: Orbán Viktor a katari emírt, Sebastian Kurzot és Andrej Babist fogadta

Hétfőn is folytatódott a diplomáciai nagyüzem Budapesten. Orbán Viktor kétoldalú találkozón tárgyalt a katari emírrel, majd stratégiai megállapodást kötött a két ország. Az emírt katonai tiszteletadás után Novák Katalin köztársasági elnök is fogadta. Napközben Orbán Viktor miniszterelnöknél járt Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár és Andrej Babis volt cseh kormányfő is. A hétvégén is óriási forgalom volt a Karmelita kolostorban, ahová folyamatosan érkeztek államfők és miniszterelnökök.