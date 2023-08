Szinte egész életükben ismerték egymást, mégis 68 év után találkoztak először

Az elmúlt 68 év alatt a kapcsolat sosem szakadt meg, becsléseik szerint több mint 800 levelet küldhettek egymásnak.

Az Angliában élő Patsy Gregory és a New York-i Carol-Ann Krause 1955 óta levelezőtársak. Gregory és Krause mindketten 12 évesek voltak, amikor először megkapták egymás leveleit, most, 68 év elteltével végre találkozhattak – írja a New York Post.

„A cserkészcsapatban véletlenül kaptam meg Carol-Ann nevét, hogy ő lesz a levelezőtársam” – mondta Gregory. „Elkezdtünk írni egymásnak, és ez soha nem szakadt meg. Ennyire egyszerű a dolog.”

We’re both 80 and are pen pals for 68 years — now we finally met https://t.co/ca6BsSyTWB pic.twitter.com/3cx5DYEk0j — New York Post (@nypost) August 17, 2023

Gregory elmondása alapján kéthavonta legalább egy levelet mindig írtak egymásnak. Beszélgettek az iskoláról, arról, hogy ki kivel van együtt, és hogy kivel mi történt a mindennapokban.

Az elmúlt 68 év alatt a kapcsolat sosem szakadt meg, becsléseik szerint több mint 800 levelet küldhettek egymásnak.

„Olyan volt, mintha egész életemben ismertem volna őt, csak sosem találkoztunk” – magyarázta Gregory.

Nyolcvanadik születésnapja közeledtével Gregory bevallotta lányának, hogy mindig is meg akarta látogatni Krause-t, aki most a dél-karolinai Conwayben él. A lánya a közösségi médiát használta, hogy felkutassa Krause családját, és megkérdezte, hogy érdekelné-e őket egy találkozó – amire természetesen igent mondtak.

Gregoryt családja végül 80. születésnapján egy repülőjeggyel lepte meg, és július 14-én Dél-Karolinában végre találkozhatott régi barátjával.

„Nagyon szép és megható volt a találkozás” – mondta Gregory. „Rögtön felismertem őt; pont úgy nézett ki, mint a fényképén.” Krause hozzátette, hogy kicsit ideges volt, hogy végre személyesen is találkozhatott levelezőtársával.

Órákig beszélgettek a barátságukról és a két 80 éves hölgy remekül érezte magát. „Sokat beszélgettünk. Elmentünk azokra a helyekre is ahová Carol-Ann és a férje is szívesen járt” – áradozott Gregory.