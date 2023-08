Horrorisztikus lényt fotóztak, a megoldatlan rejtély miatt rettegnek a kertvárosban

Továbbra sincs magyarázat arra a felvételre, amit a texasi kisváros egyik házának kertjében fotóztak.

Mystery 4-legged creature lurking in Texas backyard baffles residents: ‘Chupacabra’ https://t.co/fj59ZpFCYS via @nypost

— Sue Just Trying To Matter in Makeup/Faded Blujeans (@MakeupFaded) August 18, 2023