Zelenszkij Svédországban kért Gripeneket, miközben az oroszok szerint lassan összeomlik az ukrán hadigépezet

Legalább hét ember meghalt egy orosz légitámadásban az észak-ukrajnai Csernyihivben – állítják az ukrán hatóságok. Beszámolók szerint a támadásban egy egyetem és egy színház épülete is megrongálódott, illetve több mint százan megsérültek. Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton zárt körű tanácskozást tartott az Ukrajna elleni hadműveleteket vezető orosz parancsnokokkal.

Az épületek tetején, elszenesedett romok között dolgoznak az ukrán tűzoltók Csernyihivben. Az észak-ukrajnai megyeszékhelyet a reggeli órákban érte orosz légitámadás.

„Láttam, ahogy egy rakéta elsuhant felettem, aztán jött a robbanás és füst szállt fel. Azonnal az emberek segítségére siettünk. Itt mellettünk egy idős hölgyet a mentősök láttak el” – mondta egy szemtanú.

Az ukrán hatóságok beszámolója szerint elsősorban a város központját érte drón- és rakátacsapás.

A támadásban egy színház és egy egyetem épülete is megrongálódott. A hatóságok szerint több mint 100-an sérültek meg, és az incidensnek halálos áldozatai is vannak.

„Minden sérültnek biztosítjuk az ellátást, és azon dolgozunk, hogy a támadásban érintett épületeket minél hamarabb helyreállítsuk. Minden segítséget megadunk az érintetteknek” – jelentette ki Csernyihiv megye kormányzója, Viacheslav Chaus, aki terrorcselekménynek nevezte az orosz támadást.

Kapcsolódó tartalom

A csaknem háromszázezer lakosú Csernyihiv a 18 hónapja dúló háború első napjaiban is ostrom alá került. A várost másfél hónapig zárták körbe az orosz csapatok. Ebben az időszakban számos hasonló, a polgári intézményeket érintő csapásról számoltak be.

Akkor még kevesen gondolták, hogy másfél évvel később még mindig nem lehet majd látni a háború végét. Az Ukrajna területét 1300 kilométer hosszan átszelő fronton továbbra is éjjel-nappal folynak a harcok, az elmúlt napokban pedig a kijevi vezetés Donyeck, Zaporizzsja és Luhanszk megyékből is erősödő ukrán támadásokról számolt be.

Az oroszok viszont azt állítják: minden támadást visszavernek, és lassan térdre kényszerítik az ukrán hadiipart,

amely szerintük mostanra az összeomlás szélére került. Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton a dél-oroszországi katonai körzet központjába, Rosztovba utazott, ahol meghallgatta az Ukrajna elleni hadműveletek élén álló parancsnokok jelentéseit.

Az ukrán elnök közben Svédországba utazott, ahol további fegyvertámogatást és Gripeneket kért Ulf Kristersson svéd miniszterelnöktől.

„Mivel nincsenek modern vadászrepülőink, továbbra is Oroszországé a légi fölény. A Gripen vadászrepülők Svédország büszkeségei. Bízom benne, hogy a miniszterelnök úr meg tudja osztani velünk ezt a büszkeséget” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij. A svéd kormányfő a humanitárius segítség mellett katonai és politikai támogatást is ígért Ukrajnának.

Kapcsolódó tartalom