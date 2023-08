Unokáira vigyázott, amikor megtörtént a tragédia

Anthony D. Gulluni kerületi ügyész sajtóközleményében leírta, hogy Victor Nieves hétfőn erőszakkal behatolt szomszédja springfieldi lakásába, és tüzet nyitott az 52 éves Kim Fairbanksre, három – tizenkét, tíz- és ötéves – unokájára és a kutyájukra. Nieves ezután maga ellen fordította a fegyvert – írja a People.

Mass. Woman Killed by Man in Murder-Suicide While Babysitting Grandchildren, 2 of Whom Were Injured https://t.co/PKSUXt8z08

— People (@people) August 16, 2023