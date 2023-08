A mentősök is elborzadtak – felhőkarcoló tetejéről zuhant a mélybe a férfi

Halálba ugrott csütörtökön, nem sokkal este 9 óra után egy férfi a New York-i ötcsillagos, 228 méter magas, Mandarin Oriental hotel tetejéről – közölte a rendőrség. Az ismeretlen férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

Man jumps to his death from roof of NYC’s ritzy Mandarin Oriental Hotel https://t.co/TgGBbySJq3 pic.twitter.com/RfFqjdoDGC

— New York Post (@nypost) August 18, 2023