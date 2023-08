Halálos áldozata is van a kolumbiai földrengésnek

A földrengést egy 5,7 , majd egy 5-ös erősségű utórengés is követte.

A 11 millió lakosú Bogotában pánikot okozott az erős földmozgás, sokan menekültek a házakból a szabadba.

A bogotai tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ember akkor lelte halálát, amikor pánikba esve kiugrott egy ház hetedik emeletéről.

3 earthquakes in Colombia in half an hour :

The fastest was 6.3 intensity, 1 killed; A part of the roof of Parliament collapsed

Moment when 6.3 magnitude earthquake hit #Bogotá in #Colombia #earthquake #sismo #ultimahora #terremoto #SismosColombiaSGC #tremor pic.twitter.com/7SoBCVVtyM

— Anand Panna (@AnandPanna1) August 18, 2023