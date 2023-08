Megfulladt egy édesanya, miközben fiát akarta kimenteni a vízből

Melissa Bagley, családja és egy barátjuk a Lincolnban található Franconia-vízeséshez látogatott el a múlt héten. A túra során Melissa 10 éves fia megcsúszott a köveken és a vízbe esett.

A kiskorú az erős áramlatok miatt nem tudott a partra úszni, ezért az anya, majd aztán a két másik testvér is a vízbe ugrott, hogy segítsenek az akkor már két fulladozó családtagjukon – írja a New York Post.

Mom drowns trying to save son at popular New Hampshire waterfall https://t.co/XyoYzPHXYA pic.twitter.com/DgwM6iPxuQ

