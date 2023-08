Könyörtelenül végzett három kislányával az orvosnő - megszületett az ítélet

A nőt azzal vádolták, hogy 2021 szeptemberében az új-zélandi Timaruban megfojtotta hat- és két kétéves kislányát, mialatt a szintén orvos férje a kollégáival egy étteremben vacsorázott.

A nő beismerte a gyilkosságokat, de beszámíthatatlanság miatt ártatlannak vallotta magát. Kezelőorvosa a múlt heti tárgyaláson kijelentette, hogy páciense – bár tettei brutálisak, érzéketlenek és könyörtelenek voltak – nem vonható büntetőjogi felelősségre.

Az ügyészek azonban nemrég a nő telefonjában egyértelmű jelekre bukkantak, amelyek alapján egyre valószínűbbé vált, hogy tudatosan készülhetett a gyilkosságokra.

The parents of South African doctor Lauren Dickason who was found guilty of murder in the High Court in Christchurch, New Zealand, say there are no winners in this tragedy. https://t.co/KagxH9xCR0

